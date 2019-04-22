Кадровые изменения в компании ОАО «Чистая планета»

СЕГОДНЯ 16:29 2019-04-22T16:29:17+03:00

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Сегодня, 22 апреля, генеральный директор компании Владимир Чашников на планерке представил сотрудникам своего нового первого заместителя. Им стал Николай Васильевич Бездудный - человек, отработавший более 35 лет в органах безопасности, предыдущее место работы которого - УФСБ по Ставропольскому краю. Новый сотрудник имеет не только большой опыт службы, но и государственные награды. Одна из них – медаль ордена за заслуги перед Отчеством.

В следующий понедельник в отпуск уходит заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами Михаил Владимирович Семернев.

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ИСТОЧНИК KP.RU