Трех брянцев будут судить за организацию подпольного казино

СЕГОДНЯ 16:20 2019-04-22T16:20:52+03:00

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Трех брянцев обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр.

По версии следствия, подпольное казино работало с января по август прошлого года, рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. В шести арендованных помещениях якобы работало интернет-кафе. Но на самом деле клиенты зачисляли деньги на депозит, после чего посещали сайты с азартными играми.

Организаторы преступной схемы наняли в качестве операторов одиннадцать человек. Им работодатели не рассказали о том, что они работают в казино. Таким образом сотрудников ввели в заблуждение.

Банду задержали сотрудники полиции. Организаторы пойдут под суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU