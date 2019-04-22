2019-04-22T15:51:40+03:00
Происшествия

В Выгоничском районе загорелся лес

На место ЧП выехали восемь человек и четыре единицы техники
Мария Дедкова
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МЧС: "Угрозы населенным пунктам нет".МЧС: "Угрозы населенным пунктам нет".Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В Выгоничском районе загорелся лес. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 14.35 в понедельник, 22 апреля.

В Выгоничском участковом лесничестве загорелась лесная подстилка. На место выехали: "Лесопожарная служба" и оперативная группа Выгоничского местного пожарно-спасательного гарнизона.

- Угрозы населенным пунктам нет, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. -Расстояние до ближайшего населенного пункта - 1,5 километра.

На тушении работают восемь человек и четыре единицы техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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