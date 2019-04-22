С 20 мая на федеральных дорогах в Брянской области введут летнее ограничение
При повышении температуры фурам запретят ездить днем
Ездить большегрузы смогут только с 22.00 до 10.00 часов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 20 мая на федеральных дорогах в Брянской области введут летнее ограничение для большегрузов.
До 31 августа при повышении температуры воздуха до 32 градусов движение фур по федеральным автомобильным дорогам днем запрещается.
Ездить большегрузы смогут только с 22.00 до 10.00 часов. Такие меры связаны с желанием сохранить дорожное покрытие, говорят в пресс-службе Упрдор Москва-Бобруйск.
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ИСТОЧНИК KP.RU