СЕГОДНЯ 15:05 2019-04-22T15:05:27+03:00

Ездить большегрузы смогут только с 22.00 до 10.00 часов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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С 20 мая на федеральных дорогах в Брянской области введут летнее ограничение для большегрузов.

До 31 августа при повышении температуры воздуха до 32 градусов движение фур по федеральным автомобильным дорогам днем запрещается.

Ездить большегрузы смогут только с 22.00 до 10.00 часов. Такие меры связаны с желанием сохранить дорожное покрытие, говорят в пресс-службе Упрдор Москва-Бобруйск.

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ИСТОЧНИК KP.RU