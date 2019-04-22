2019-04-22T14:54:36+03:00
Происшествия

В Брянской области белорусу за ограбления пенсионеров дали 12 лет колонии

Приговор пока не вступил в законную силу
Мария Дедкова
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Подсудимый вину признал частично.Подсудимый вину признал частично.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Гражданина Беларуси признали виновных в грабежах и разбое, которые он совершил в Брянской области.

Как выяснили в суде, с февраля по апрель прошлом года 35-летний иностранец забирался в дома пенсионеров в Новозыбковском и Клинцовском районах . Там он угрожал пожилым людям ножом и забирал мобильники, продукты и деньги.

- Подсудимый вину признал частично, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Он отрицал совершение разбоев с применением ножа. Однако обвинение представило доказательства, опровергающие его слова.

Новозыбковский районный суд приговорил белоруса к 12 годам колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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