В Брянской области белорусу за ограбления пенсионеров дали 12 лет колонии
Гражданина Беларуси признали виновных в грабежах и разбое, которые он совершил в Брянской области.
Как выяснили в суде, с февраля по апрель прошлом года 35-летний иностранец забирался в дома пенсионеров в Новозыбковском и Клинцовском районах . Там он угрожал пожилым людям ножом и забирал мобильники, продукты и деньги.
- Подсудимый вину признал частично, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Он отрицал совершение разбоев с применением ножа. Однако обвинение представило доказательства, опровергающие его слова.
Новозыбковский районный суд приговорил белоруса к 12 годам колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU