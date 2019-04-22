С Василием Загородным простятся в Брянске 23 апреля

СЕГОДНЯ 14:30 2019-04-22T14:30:48+03:00

Напомним, начальник брянского отделения МЖД скоропостижно скончался на 51-м году жизни 21 апреля. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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С начальником брянского отделения МЖД Василием Загородным простятся 23 апреля в ДК железнодорожников. Траурная церемония пройдет с 10.00 до 12.00, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Похоронят Василия Загородного 24 апреля в Унече.

Напомним, начальник брянского отделения МЖД скоропостижно скончался на 51-м году жизни 21 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU