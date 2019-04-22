Брянские бойцы СОБРа вернулись из командировки на Северном Кавказе
Сотрудники брянского СОБРа вернулись из командировки на Северном Кавказе. Три месяца бойцы обеспечивали правопорядок, а также оказывали силовую поддержку при проведении спецопераций.
Офицеров поздравили с успешным окончанием командировки и возвращением домой. Отличившимся вручили грамоты и благодарности, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.
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Специальный Отряд Быстрого Реагирования создали 9 марта 1993 года. С момента создания и до настоящего времени провели четыре тысячи операций. За мужество и самоотверженность 120 сотрудников спецподразделения награждены государственными и ведомственными наградами, из них 14 сотрудников – Орденами Мужества, 35 сотрудников – медалями за Отвагу.
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ИСТОЧНИК KP.RU