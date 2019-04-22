2019-04-22T12:58:15+03:00
Общество

Брянские бойцы СОБРа вернулись из командировки на Северном Кавказе

Отличившимся вручили грамоты и благодарности
Мария Дедкова
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Офицеров поздравили с успешным окончанием командировки и возвращением домой. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской областиОфицеров поздравили с успешным окончанием командировки и возвращением домой. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области
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Сотрудники брянского СОБРа вернулись из командировки на Северном Кавказе. Три месяца бойцы обеспечивали правопорядок, а также оказывали силовую поддержку при проведении спецопераций.

Офицеров поздравили с успешным окончанием командировки и возвращением домой. Отличившимся вручили грамоты и благодарности, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

СПРАВКА

Специальный Отряд Быстрого Реагирования создали 9 марта 1993 года. С момента создания и до настоящего времени провели четыре тысячи операций. За мужество и самоотверженность 120 сотрудников спецподразделения награждены государственными и ведомственными наградами, из них 14 сотрудников – Орденами Мужества, 35 сотрудников – медалями за Отвагу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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