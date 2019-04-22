2019-04-22T12:31:15+03:00
Общество

С начала весны клещи покусали 29 брянцев

Пострадали в том числе 12 детей
Мария Дедкова
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Чтобы не допустить распространения клещей парки и скверы обрабатывают специальным раствором.Чтобы не допустить распространения клещей парки и скверы обрабатывают специальным раствором.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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С начала весны с укусами клещей в больницы обратились 29 брянцев, в том числе -12 детей. Четверо подхватили болезнь Лайма, говорят в управлении Роспотребнадзора по Брянской области.

Прививки против клещевого энцефалита сделали 46 человек. Все они выезжают в регионы, в которых существует опасность заражения.

Чтобы не допустить распространения клещей парки и скверы обрабатывают специальным раствором. К 19 апреля коммунальщики обработали 51,9 гектара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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