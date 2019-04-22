В Брянском отделении ЛДПР избрали Координационный совет

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-22T12:08:08+03:00

В конференции приняли участие более 100 делегатов от всех местных городских и районных организаций партии

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Очередная отчетно-выборная конференция регионального отделения ЛДПР прошла в Брянске 20 апреля. В ее работе приняли участие более 100 делегатов от всех местных городских и районных организаций партии.

Итоги двухлетней работы Брянского регионального отделения ЛДПР подвел лидер партийной фракции в Брянской областной Думе, председатель думского комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Сергей Антошин. По его словам, региональное отделение стало играть очень заметную роль в политической жизни региона. На дополнительных выборах депутата Государственной думы по Брянскому одномандатному округу № 77 победил кандидат от ЛДПР Борис Пайкин. А на выборах в 2018 году количество представителей партии в представительных органах власти Брянского района увеличилось в шесть раз.

В ряды партии вступило около тысячи новых членов. ЛДПР заявило о себе в регионе различными акциями. В ходе «Новогоднего марафона» более трех тысяч детей из многодетных семей получили сладкие подарки. А накануне Международного женского дня порядка пятидесяти тысяч женщин по всей Брянской области получили от ЛДПР со словами поздравлений веточки мимозы.

Делегаты конференции в ходе тайного голосования выбрали членов нового Координационного совета Брянского регионального отделения ЛДПР.

В его состав вошли 9 человек, в том числе руководитель Брянского регионального отделения ЛДПР, депутат Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва, первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Пайкин и первый заместитель координатора Брянского регионального отделения ЛДПР, депутат Брянской областной Думы шестого созыва, председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Сергей Антошин, новоизбранный член Координационного совета БРО ЛДПР,заместитель координатора Брянского регионального отделения ЛДПР по идеологической работе, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва Вадима ДЕНЬГИНА по работе в Брянской области Сергей Сенин

В соответствии с Уставом партии новый Координационный совет будет осуществлять свои полномочия в течение двух лет. На конференции также была выбрана Контрольно-ревизионная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU