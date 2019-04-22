2019-04-22T12:03:08+03:00
Общество

В Гордеевке выселили восемь семей, оставшихся жить в сданных домах

Нарушение закона выявила прокуратура
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Гордеевском районе нашли семьи, оставшиеся в домах, которые сдали по чернобыльской программе.

Нарушения нашла прокуратура во время проверки. Правоохранители направили иски в суд, обязав выселить незаконных жильцов.

Жилье должны были распределить между нуждающимися, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. В апреле восемь домов площадью от 60 до 110 метров квадратных отдали малоимущим.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянскую область не пустили мясо и творог неизвестного происхождения
Умер новый начальник брянских железнодорожников Василий Загородный
Брянские бойцы СОБРа вернулись из командировки на Северном Кавказе
С начала весны клещи покусали 29 брянцев
В Брянском отделении ЛДПР избрали Координационный совет
Накануне Дня Победы брянские ветераны войны смогут бесплатно улететь в Краснодар и Сочи
В Брянске пройдет выставка, посвященная Пасхе
Под Брянском ВАЗ съехал в кювет: пострадал 56-летний автомобилист
Новым замглавы Володарского района Брянска стала Светлана Бледнова
В Брянской области стало меньше разбойных нападений
В Трубчевском районе пьяный подросток на мопеде врезался в столб
Пенсионерка из Злынковского района получила срок за мошенничество с «чернобыльским» жильем