В Гордеевке выселили восемь семей, оставшихся жить в сданных домах
Нарушение закона выявила прокуратура
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В Гордеевском районе нашли семьи, оставшиеся в домах, которые сдали по чернобыльской программе.
Нарушения нашла прокуратура во время проверки. Правоохранители направили иски в суд, обязав выселить незаконных жильцов.
Жилье должны были распределить между нуждающимися, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. В апреле восемь домов площадью от 60 до 110 метров квадратных отдали малоимущим.
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ИСТОЧНИК KP.RU