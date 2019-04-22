В Гордеевке выселили восемь семей, оставшихся жить в сданных домах

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-22T12:03:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Гордеевском районе нашли семьи, оставшиеся в домах, которые сдали по чернобыльской программе.

Нарушения нашла прокуратура во время проверки. Правоохранители направили иски в суд, обязав выселить незаконных жильцов.

Жилье должны были распределить между нуждающимися, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. В апреле восемь домов площадью от 60 до 110 метров квадратных отдали малоимущим.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU