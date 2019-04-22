Накануне Дня Победы брянские ветераны войны смогут бесплатно улететь в Краснодар и Сочи
А полет до Санкт-Петербурга обойдется в 100 рублей
Акцию организовала авиакомпания-перевозчика.Фото: Марина АНТОНОВА
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Ветераны Великой Отечественной войны смогут улететь из Брянска в Сочи и Краснодар бесплатно. Акцию ко Дню Победы организовала авиакомпания перевозчик. Для сопровождающих стоимость билета составит 90 процентов от цены. Действовать предложение будет с 1 по 15 мая.
Другая авиакомпания, которая работает в нашем регионе, предлагает похожую акцию. Цена билета до Санкт-Петербурга составит 100 рублей. Совершить полет можно с 6 по 12 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU