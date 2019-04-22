2019-04-22T11:01:59+03:00
Звезды

В Брянске пройдет выставка, посвященная Пасхе

Жители области увидят больше 50 экспонатов
Мария Дедкова
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В этом году смотр проходил в четвертый раз. Жюри оценивало больше 80 работ. Фото: методический центр "Народное творчество"В этом году смотр проходил в четвертый раз. Жюри оценивало больше 80 работ. Фото: методический центр "Народное творчество"
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В Брянске 30 апреля открывается выставка, посвященная главному православному празднику - Пасхе. Жителям области представят работы победителей и призеров областного конкурса декоративно-прикладного творчества «Светлый праздник - Пасха». В этом году смотр проходил в четвертый раз. Жюри оценивало больше 80 работ. В итоге, на выставке брянцы смогут увидеть 53 экспоната. Это авторские и коллективные работы, выполненные в азличных техниках: витраж, лозоплетение, текстильная кукла, народнаякукла, лоскутное шитье, вязание крючком, декупаж, роспись по дереву, вышивка, мягкая игрушка, живопись, керамика, бисероплетение (0+).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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