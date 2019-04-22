2019-04-22T10:22:51+03:00
Происшествия

Под Брянском ВАЗ съехал в кювет: пострадал 56-летний автомобилист

Мужчина поранил голову
Мария Дедкова
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По предварительной информации, 56-летний водитель за рулем ВАЗа-212140 не справился с управлением.По предварительной информации, 56-летний водитель за рулем ВАЗа-212140 не справился с управлением.Фото: Сергей ГАПОН
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В брянском селе Домашово произошло ДТП. Около 12 часов дня в воскресенье, 21 апреля, об этом сообщили медики из Сельцовской городской больницы. К ним с ранами головы обратился 56-летний мужчина. Он пояснил, что травмы получил во время аварии.

По предварительной информации, 56-летний водитель за рулем ВАЗа-212140 не справился с управлением. Машина съехала в кювет, пояснили в УГИБДД по Брянской области.

Медики оказали пострадавшему первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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