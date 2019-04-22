Новым замглавы Володарского района Брянска стала Светлана Бледнова

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-22T10:06:04+03:00

До этого Светлана Бледнова работала заведующей детского сада №10 "Мозаика".Фото: пресс-служба БО партии "Единая Россия"

Она сменила на этом посту Оксану Пунтус

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Новым заместителем главы администрации Володарского района Брянска стала Светлана Бледнова. Она будет курировать социальные вопросы.

Пока Светлана Васильевна находится в статусе исполняющей обязанности, сообщают на сайте администрации. Она сменила на посту Оксану Пунтус, которую арестовали в феврале по подозрению в получении взятки.

До этого Светлана Бледнова работала заведующей детского сада №10 "Мозаика".

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ИСТОЧНИК KP.RU