2019-04-22T10:06:04+03:00
Общество

Новым замглавы Володарского района Брянска стала Светлана Бледнова

Она сменила на этом посту Оксану Пунтус
Мария Дедкова
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До этого Светлана Бледнова работала заведующей детского сада №10 "Мозаика".Фото: пресс-служба БО партии "Единая Россия"До этого Светлана Бледнова работала заведующей детского сада №10 "Мозаика".Фото: пресс-служба БО партии "Единая Россия"
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Новым заместителем главы администрации Володарского района Брянска стала Светлана Бледнова. Она будет курировать социальные вопросы.

Пока Светлана Васильевна находится в статусе исполняющей обязанности, сообщают на сайте администрации. Она сменила на посту Оксану Пунтус, которую арестовали в феврале по подозрению в получении взятки.

До этого Светлана Бледнова работала заведующей детского сада №10 "Мозаика".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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