Новым замглавы Володарского района Брянска стала Светлана Бледнова
Она сменила на этом посту Оксану Пунтус
До этого Светлана Бледнова работала заведующей детского сада №10 "Мозаика".Фото: пресс-служба БО партии "Единая Россия"
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Новым заместителем главы администрации Володарского района Брянска стала Светлана Бледнова. Она будет курировать социальные вопросы.
Пока Светлана Васильевна находится в статусе исполняющей обязанности, сообщают на сайте администрации. Она сменила на посту Оксану Пунтус, которую арестовали в феврале по подозрению в получении взятки.
До этого Светлана Бледнова работала заведующей детского сада №10 "Мозаика".
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ИСТОЧНИК KP.RU