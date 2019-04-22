В Трубчевском районе пьяный подросток на мопеде врезался в столб

СЕГОДНЯ 09:25 2019-04-22T09:25:41+03:00

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В поселке Белая Березка, что в Трубчевском районе, рано утром 21 апреля произошло ДТП. Об этом сообщили медики, к которым около 4.40 с ушибами и переломами руки обратился 17-летний подросток.

Парень пояснил, что травмы получил во время аварии на улице Ленина. Он был водителем мопеда «Альфа».

- По предварительной информации, 17-летний водитель двухколесного транспорта не справился с управлением, наехал на бордюр, а затем врезался в электроопору, - поясняют в УГИБДД по Брянской области. - Оказалось, что подросток был пьян.

Пострадавшего парня госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU