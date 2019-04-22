Пенсионерка из Злынковского района получила срок за мошенничество с «чернобыльским» жильем
66-летняя жительница Злынковского района получила срок за аферу с «чернобыльским» жильем.
Уголовное дело завели после прокурорской проверки.
Как установил суд, три года назад пенсионерка подделала договор купли-продажи жилого дома, исказив дату покупки жилья. Затем эти документы она предоставила в департамент строительства и архитектуры Брянской области. После чего получила компенсацию за якобы утраченное имущество. Таким образом, пожилая женщина обманула государство на 1,6 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
За это жительницу Злынковского района приговорили к году колонии общего режима.
Кроме того,с осужденной взыскали сумму причиненного ущерба.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU