Пенсионерка из Злынковского района получила срок за мошенничество с «чернобыльским» жильем

СЕГОДНЯ 09:15 2019-04-22T09:15:27+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Иван ВИСЛОВ

Пожилая женщина отправится на год в колонию

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66-летняя жительница Злынковского района получила срок за аферу с «чернобыльским» жильем.

Уголовное дело завели после прокурорской проверки.

Как установил суд, три года назад пенсионерка подделала договор купли-продажи жилого дома, исказив дату покупки жилья. Затем эти документы она предоставила в департамент строительства и архитектуры Брянской области. После чего получила компенсацию за якобы утраченное имущество. Таким образом, пожилая женщина обманула государство на 1,6 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

За это жительницу Злынковского района приговорили к году колонии общего режима.

Кроме того,с осужденной взыскали сумму причиненного ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU