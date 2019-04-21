В понедельник на Брянщине воздух прогреется до 19 градусов
Ночью синоптики обещают от 3 до 8 тепла
Осадков не ожидают.Фото: Марина АНТОНОВА
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В понедельник, 22 апреля, в Брянской области обещают переменную облачность. Днем воздух прогреется до 19 градусов. Ночью синоптики обещают от 3 до 8 тепла. Осадков не ожидают. Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью от 2 до 7 метров в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU