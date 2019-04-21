Брянские спортсменки привезли «золото» и «серебро» с международного турнира по боксу
Брянские спортсменки привезли две медали с открытого турнира по боксу на призы Софьи Очигава. Соревнования проходили с 17 по 20 апреля в Москве. В них участвовали спортсмены из разных регионов России, а также Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Италии, Румынии, Черногории и Греции, сообщают в пресс-службе Федерации бокса Брянской области.
Елена Жиляева из Брянска заняла высшую ступень пьедестала в весовой категории до 69 килограммов среди юниорок 17-18 лет. В полуфинале Елена досрочно во втором раунде одолела представительницу Казахстана. В финале победила спортсменку из Санкт-Петербурга.
Дарья Семиохина, которая также тренируется в брянской спортивной школе «Олимп», уступила в финале представительнице Московской области. Она выступала в категории до 57 килограммов среди девушек 13-14 лет.
Софья Очигава - Заслуженный мастер спорта, финалистка Олимпийский игр 2012 года, 2-х кратная чемпионка мира и 3-х кратная чемпионка Европы.
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ИСТОЧНИК KP.RU