2019-04-21T13:17:25+03:00
Происшествия

Горящий барак в Володарском районе Брянска тушили пять пожарных машин

ЧП случилось на улице Свободы 21 апреля
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Алексей Вайс.Фото: vk.com, Алексей Вайс.
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Горящий частный дом в Володарском районе Брянска тушили пять пожарных машин. Сообщение о возгорании на улице Свободы поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 11.29 в воскресенье, 21 апреля. На место выехали пять автоцистерн.

Через пять минут спасатели прибыли. Оказалось, что полностью горит крыша одноэтажного кирпичного дома размером 20 на 6 метров. Огонь тушили с шести пожарных стволов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Из-за сильного задымления на пожаре работали пять звеньев газодымозащитной службы.

Пламя удалось потушить через 40 минут, в 12.12 с огнем справились. К счастью, во время пожара никто не пострадал. Эксперты выясняют, почему загорелся дом.

Фото: vk.com, Евгения Айзенберг.

Фото: vk.com, Евгения Айзенберг.

Очевидцы публикуют фотографии и видео с места ЧП в социальных сетях. Они пишут, что пожар случился из-за замыкания электропроводки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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