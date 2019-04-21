СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-21T13:03:26+03:00

Ремонт там сделали в прошлом году

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В Брянске обсуждают сломанные качели и разбитые фонари на Набережной, которую недавно отремонтировали. Фотографии популярного места для прогулок горожан опубликовали в соцсети.

В комментариях пишут, что качели были сломаны еще в январе. Фонари разбили тоже давно. Пользователи возмущаются тем, что правоохранители не могут найти и наказать вандалов, которые продолжают громить все на своем пути.

Кстати, благоустроенную в прошлом году Набережную ждет ремонт канализационного коллектора. Работы обещали проводить методом прокола, чтобы минимально повредить ремонт.

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ИСТОЧНИК KP.RU