В Брянске на улице Романа Брянского посадили рябины

СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-21T12:35:31+03:00

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В Брянске на новой дороге по улице Романа Брянского высадили 40 саженцев рябины. Этим занялись активисты товарищества собственников недвижимости на субботнике, который прошел 20 апреля. Жильцы решили защитить свой многоэтажный дом от шума и пыли, так как дорога оживленная.

Саженцы рябины предоставили в управлении лесами, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В субботнике в Брянске участвовали около семи тысяч человек, а по всей области – больше 100 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU