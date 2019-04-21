В Брянске пенсионерка получила травму, упав в троллейбусе

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-21T12:12:00+03:00

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В Брянске 66-летняя пенсионерка получила травму, упав в троллейбусе. Днем в субботу, 20 апреля, в дежурную часть ГИБДД медики сообщили, что к ним за помощью обращалась пострадавшая женщина. Ей поставили диагноз «ушиб грудной клетки» и отпустили домой, назначив лечение.

Пенсионерка рассказала, что травму получила в троллейбусе в тот же день около половины девятого утра на улице Пушкина. По предварительным данным, 57-летняя женщина за рулем троллейбуса ехала от улицы Никитина в сторону переулка Володарского. Пассажирка не удержалась и упала.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU