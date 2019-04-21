В Брянске открылся юношеский турнир по вольной борьбе памяти Олега Ермакова

СЕГОДНЯ 08:36 2019-04-21T08:36:33+03:00

Соревнования проходят в спортивной школе «Вымпел», которой присвоили имя Героя

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В Брянске в субботу, 20 апреля, открылся турнир по вольной борьбе памяти Героя России Олега Ермакова. Соревнования проходят в спортивной школе «Вымпел», которая носит его имя. В состязаниях участвуют юноши до 16 лет.

В первый день в соревнованиях участвовало около 180 спортсменов, сообщают в пресс-службе областного правительства. К нам в города приехали ребята из Калуги, Смоленска, Москвы, Орла, Тулы, Южно-Сахалинска, Донецкой Народной Республики, из Брянской области и других регионов.

Соревнования судят арбитры всероссийской и международной категорий. Победителям турнира присвоят звания кандидата в мастера спорта.

Олег Ермаков родился 26 апреля 1976 года в Брянске. Учился в школе №27, занимался вольной борьбой. Окончил высшее командное училище ВДВ в Рязани. В феврале 2000 года отправился на службу на Северный Кавказ. 29 февраля 90 десантников из 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии вступили в бой с 2,5 тысячью террористов. В бою погибли 84 десантника. Олегу Ермакову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

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ИСТОЧНИК KP.RU