Брянское «Динамо» выиграло у команды «Зоркий» из Красногорска

20 Апр 22:16 2019-04-20T22:16:54+03:00

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Брянское «Динамо» на своем поле обыграло команду «Зоркий» из Красногорска. Матч прошел днем в субботу, 20 апреля. Игра закончилась со счетом 2:1 в нашу пользу.

Два гола во втором тайме забил Артемий Укомский, сообщают на официальной странице брянского футбольного клуба в соцсети.

- В сентябре прошлого года мы играли с «Зорким» в Красногорске, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер брянской команды Александр Горбачев. – Мы вели всю игру, но проиграли 2:1. После этого команда закалилась, каждый взял ответственность на себя. Поэтому сегодня была закономерная победа.

После победы «Динамо-Брянск» занимает четвертую строчку турнирной таблицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU