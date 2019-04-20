Турнир памяти Героя-воина

20 Апр 21:49 2019-04-20T21:49:33+03:00

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Спортивные соревнования в память о подвигах брянских воинов – традиция в нашем городе. Турнир имени Героя России Олега Ермакова проводится с 2011 года. В 2017-м он был удостоен гранта Президента Российской Федерации, а с 2019-го стал Всероссийским среди юношей до 16 лет (2004-2005 г.р.).

В этом году в состязании приняли участие спортсмены из Брянска и Брянской области, Москвы, Калуги, Орла, Белгорода, Тулы, Смоленска, Мценска, Южно-Сахалинска, Тулы, Твери, Липецка, Донецкой Народной Республики, - всего более 120 участников.

За первые места победителей ждёт присвоение звания кандидата в мастера спорта. Соревнования судят опытные арбитры международной и всероссийской категорий.

— Я рад приветствовать вас на легендарной брянской земле и в городе воинской славы – Брянске. Не случайно этот всероссийский турнир проводится именно здесь. Брянская земля всегда рождала героев, которые стояли на защите Родины. У нас сильны традиции вольной борьбы. Есть прославленные тренеры и есть многократные чемпионы мира, маститые спортсмены. Вы делаете только первые шаги. Участвуя в нашем турнире, вы приобретёте опыт и мастерство. Ничуть не сомневаюсь, что через какое-то время сможете блистать на международной арене. Вольная борьба – это спорт мужественных, терпеливых, целеустремлённых людей. Я желаю вам ощутить вкус первой победы, проявить упорство и спортивную стойкость. Всем участникам честной борьбы, а болельщикам — удовольствия от предстоящего захватывающего зрелища, - приветствовал спортсменов и зрителей Александр Хлиманков.

Глава Брянска отметил, что сила и мужество борцов всегда вызывают восхищение. Именно этими качествами обладал Олег Ермаков, Герой, в память о котором проводится этот турнир. Он родился 26 апреля 1976 года.

За время учёбы в школе №27 активно занимался вольной борьбой. С отличием окончил высшее командное училище ВДВ в Рязани. В феврале 2000 года был направлен в Чеченскую Республику для участия в контртеррористической операции. Погиб, героически выполняя боевой долг в операции по блокированию боевиков в районе Аргунского ущелья. Указом Президента Ермакову Олегу Викторовичу присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

В следующем году исполняется 20-лет бою у высоты 776. Памятные мероприятия в память о нём поручил провести Президент Российской Федерации Владимир Путин.

29 февраля 2000 года в Аргунском ущелье Чечни 6-я рота 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ вступила в бой с бандформированиями. Это столкновение известно как бой у высоты 776. Соотношение сторон — 1:27, 90 десантников против 2,5 тыс. террористов. В результате 84 бойца погибли, исполняя свой воинский долг. Самому старшему из них было 37 лет, младшему — 18.

Церемония открытия турнира началась с минуты молчания в память о павших воинах.

Почётными гостями соревнований стали заместитель Губернатора Брянской области Николай Щеглов, заместитель председателя Брянской областной Думы Анатолий Бугаев, Глава города Брянска Александр Хлиманков, депутат Брянского городского Совета Вячеслав Губанов, председатель Управления физической культуры и спорта Брянской области Валерий Корнеев, председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации Александр Погорелов, мать Героя России Олега Ермакова Лидия Ермакова, представители общественных организаций, объединений ветеранов боевых действий, военного комиссариата Брянской области.

Лидии Филипповне Ермаковой вручили медаль фонда «Памяти 6-й роты». Директор фонда Игорь Евтюхин отметил, что в следующем году будут отмечены годовщины – 75-летие Победы и 20-летие боя в Аргунском ущелье, что говорит о преемственности героической защиты родины и беззаветного служения от старшего поколения младшим.

Перед участниками церемонии выступили Заслуженный артист России Александр Цуркан, бронзовые призёры первенства России 2019 года по спортивной акробатике Петровский Артемий и Василевская Алина.

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ИСТОЧНИК KP.RU