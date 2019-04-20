В Брянске на субботнике насчитали 103 тысячи человек

СЕГОДНЯ 16:24 2019-04-20T16:24:47+03:00

20 апреля у некоторых горожан был рабочий день

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В Брянске на субботнике 20 апреля насчитали 103 тысячи человек. На уборку вышли чиновники, муниципальные служащие, сотрудники муниципальных предприятий, школьники и студенты. Кстати, эта суббота была рабочей у них. Выходной перенесли на Радоницу 7 мая.

На субботнике в порядок привели Лесные сараи, памятник чернобыльцам, скверах Тютчева, Проскурина, Гайдукова, скверы Пролетарский, Комсомольский, имени Ленина, площадь у ДК Кравцова, паровоз на улице Гомельской, Вечный огонь на улице Красных Партизан, памятник павшим воинам-интернационалистам, мемориал воинам-сталелитейщикам, территорию на Покровской горе, около ТЦ "Дубрава" и других общественных местах, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Напомним, с 1 по 30 апреля в Брянской области объявили месячник благоустройства. Парки и скверы, а также мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне, убирают и приводят в порядок ко Дню Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU