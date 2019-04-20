В Брянске на Авиационной столкнулись три машины

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-20T16:02:04+03:00

Травмы получил водитель одной из них

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В Советском районе Брянска столкнулись сразу три машины. Дорожно-транспортное происшествие случилось около четырех часов дня в пятницу, 19 апреля, на улице Авиационной, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

61-летний водитель "Мерседес-Бенц" ехал со стороны переулка Пилотов в сторону улицы Горбатова. Из-за того, что автомобилист не соблюдал дистанцию, он столкнулся с "Хендай Солярис", которая двигалась впереди. А вторая иномарка врезалась в "Фольксваген Кэдди". Травмы получил 47-летний водитель "Хендай". Мужчина получил растяжение связок шеи и ушиб головы. Пострадавшего отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU