В Брянске девятилетний велосипедист врезался в фуру

СЕГОДНЯ 13:41 2019-04-20T13:41:20+03:00

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В Брянске девятилетний мальчик на велосипеде врезался в фуру «Ивеко» с полуприцепом. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале шестого вечера на улице Вокзальной в Бежицком районе, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Велосипедист выезжал со двора на проезжую часть дороги. Ребенок врезался в заднее правое колесо полуприцепа. За рулем грузовика был 31-летний водитель.

Мальчик получил ушибы и ссадины. Он поранил локти и колени. После осмотра медики отпустили ребенка домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU