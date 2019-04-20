Брянские поисковики узнали имя солдата, останки которого нашли в Трубчевском районе

СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-20T11:36:21+03:00

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Брянские поисковики узнали имя погибшего солдата, останки которого нашли в середине апреля у бывшего поселка Брусничный Трубчевского района. В тот день брянцы нашли останки трех красноармейцев. У двух из них при себе были бакелитовые медальоны. Расшифровать записку в одном из них помог поисковик из Белоруссии.

Погибший солдат Филипп Курачев был родом из города Речица Гомельской области, сообщают в «Объединении поисковых отрядов "Брянский Фронт"». Он родился в 1920 году. С 1944 года числился пропавшим без вести.

Изучив архивные документы, поисковики выяснили, что Филипп Курачев погиб 4 сентября 1941 года. 108-я танковая дивизия Брянского фронта выходила из полуокружения в квадрате населенных пунктов Романовка, Чеховка, Карбовка на поселок Брусничный. Враг был разгромлен. Но красноармейцы многих солдат и офицеров потеряли убитыми.

Фото: «Объединение поисковых отрядов "Брянский Фронт"».

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ИСТОЧНИК KP.RU