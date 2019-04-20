Брянца отправили в колонию строгого режима за то, что появился пьяным в общественном месте

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-20T10:00:18+03:00

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Жителя Рогнединского района на один год и два месяца отправили в колонию строгого режима за то, что он не соблюдал ограничения административного надзора. 38-летнего мужчину осудили по уголовной статье.

- В суде установили, что брянец отбывал наказание в колонии за грабеж с применением насилия, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – После того, как он он вышел из мест лишения свободы, суд установил административный надзор. За это время мужчина не явился отмечаться в полицию. Дважды по ночам его не было дома. И еще появился пьяным в общественном месте.

Новый приговор брянцу пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU