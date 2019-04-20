2019-04-20T10:00:18+03:00
Происшествия

Брянца отправили в колонию строгого режима за то, что появился пьяным в общественном месте

Мужчина нарушал и другие правила административного надзора
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Новый приговор пока не вступил в законную силу.Новый приговор пока не вступил в законную силу.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Изменить размер текста:

Жителя Рогнединского района на один год и два месяца отправили в колонию строгого режима за то, что он не соблюдал ограничения административного надзора. 38-летнего мужчину осудили по уголовной статье.

- В суде установили, что брянец отбывал наказание в колонии за грабеж с применением насилия, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – После того, как он он вышел из мест лишения свободы, суд установил административный надзор. За это время мужчина не явился отмечаться в полицию. Дважды по ночам его не было дома. И еще появился пьяным в общественном месте.

Новый приговор брянцу пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске девятилетний велосипедист врезался в фуру
Брянские поисковики узнали имя солдата, останки которого нашли в Трубчевском районе
Жители Брянска расстроились из-за закрытия территории школы по вечерам
В Брянске врач не назначила пациентке бесплатное обследование и отправила лечиться за деньги
Из севской школы стащили два ноутбука
Житель Клинцов украл у знакомой драгоценности и продал их
В Брянске появился первый в городе диагональный пешеходный переход
В Брянске залатали ямы на 3,2 тысячи квадратных метров дорог
В Брянске выберут лучшую школьную команду КВН
В Брянске два человека получили травмы, упав в маршрутке
Брянский театр драмы покажет спектакль на фестивале «Крылья Победы»
В музее братьев Ткачевых представят работы брянских фотографов
По центру Брянска прошел "марш жизни"
Брянский бизнесмен заплатит почти три миллиона рублей за незаконную добычу песка
Лесоруба из Дубровки отправили за решетку почти на три года за 30 деревьев
На Брянщину не пустили две тысячи белорусских кур без документов
В Брянске пройдет фестиваль казачье культуры
Чистая планета - детям
Под Брянском нашли 47 боеприпасов времен Великой Отечественной войны
Жители Брянщины в мае получат доплаты к пенсии сверх прожиточного минимума
Гран-при брянского театрального фестиваля "Хрустальная маска" получила студия "Образ"
Брянец похитил бывшую возлюбленную, пригрозив пистолетом
Сделано из молока!
В Брянске на Первомайском мосту залили выравнивающий слой бетона
Подробности крупного ДТП в Почепе: пострадали три пассажира автобуса
В Дубровском районе прокуратура потребовала закрыть сайты, помогающие незаконным мигрантам
На трассе в Климовском районе водителю легковушки стало плохо: машина врезалась в дерево