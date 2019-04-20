2019-04-20T09:50:18+03:00
Общество

Жители Брянска расстроились из-за закрытия территории школы по вечерам

Некоторые горожане считают, что в этом случае подростки будут предоставлены сами себе
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Василий Попов.Фото: vk.com, Василий Попов.
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Жители Советского района Брянска расстроились из-за закрытия территории школы №60 по вечерам и выходным дням. Пройти на школьный стадион можно будет с семи часов утра до восьми часов вечера. Фотографию с объявлением на заборе школы опубликовали в соцсетях. Горожане пишут, что подросткам теперь негде будет поиграть в футбол, баскетбол, покататься на велосипедах и на роликах. В микрорайоне нет ни парка, ни сквера, ни другого стадиона.

В комментариях предположили, что территорию школы закрыли из-за закона об антитеррористической защищенности. К тому же, пишут брянцы, после восьми часов вечера подростки в основном пьют пиво, курят сигареты, а не занимаются спортом. Многие выгуливают своих собак на стадионе, не убирая за своим питомцем. Поэтому считают, что закрыть школу – было правильным решением.

Правда, местные жители сомневаются, что школа останется неприступным бастионом. В заборе много дыр. И те, кто захотят, смогут легко пройти на территорию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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