2019-04-20T09:10:53+03:00
Общество

В Брянске врач не назначила пациентке бесплатное обследование и отправила лечиться за деньги

У горожанки в течение месяца болела голова
Марина АНТОНОВА
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Терапевт посоветовала: «Ищите деньги».Терапевт посоветовала: «Ищите деньги».Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске в поликлинике больницы №2 врач не назначила пациентке бесплатное обследование и отправила лечиться за деньги. Горожанка написала жалобу на отношение терапевта к своей работе на портале госуслуг.

У женщины в течение месяца болела голова. Она сходила к ЛОРу, чтобы убедиться, что у нее нет гайморита. С рентгеновским снимком и заключением от врача она пришла на прием к участковому терапевту. Пациентка попросила провести обследование и направить ее к неврологу.

Но оказалось, что талонов к неврологу нет. На вопрос женщины, как же все-таки попасть к врачу, терапевт ответила: идите платно. Врач сказал, что с такими симптомами нужно сделать МРТ. Но направлений на него тоже нет.

Пациентка стала говорить, что сейчас у нее нет денег на обследование. Тогда врач дала направление на МРТ со скидкой – вместо 3,5 тысячи рублей можно заплатить 2 тысячи рублей. И посоветовала: «Ищите деньги».

Второй раз пациентка пришла к терапевту узнать результаты анализов. Они оказались хорошими. И врач вновь посоветовала «поискать деньги».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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