2019-04-20T08:50:10+03:00
Происшествия

Из севской школы стащили два ноутбука

Один из компьютеров похитители подкинули на крыльцо учебного заведения
Елена РАКОВА
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Похитителю школьных компьютеров грозит до пяти лет колонии.Похитителю школьных компьютеров грозит до пяти лет колонии.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Необычная кража произошла в селе Заулье, что в Севском районе. На днях из местной школы пропали сразу два ноутбука стоимостью около 16 тысяч рублей каждый. О краже в полицию заявила завуч школы.

Полицейские выяснили, что внутрь школы злоумышленник выставил оконное стекло в одном из кабинетов и забрался внутрь здания. При этом никаких следов и улик вор не оставил.

- Вероятно, оперативная работа полицейских испугала злоумышленника, - говорят в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - И через пару дней он подкинул один из похищенных ноутбуков на школьное крыльцо. Все отпечатки на нем были стерты.

Полицейские продолжили поиск второго компьютера и вскоре нашли его у жителя Трубчевского района, который приобрел его с рук. Благодаря этому полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался 19-летний житель Севского района.

На молодого человека завели уголовное дело по статье "Кража". За нее парню грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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