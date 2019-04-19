СЕГОДНЯ 18:30 2019-04-19T18:30:12+03:00

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Житель Клинцов украл у знакомой драгоценности и продал их. Кражу золотых колец, цепочки с кулоном и сережек общей стоимостью около 50 тысяч рублей 58-летняя горожанка обнаружила случайно. Кто именно мог забрать ювелирные изделия, женщина не знала.

- Полицейским потребовалось менее недели, чтобы установить личность подозреваемого, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Им оказался 32-летний местный житель, уже имеющий судимость. По словам давшего признательные показания мужчины, он периодически бывал в доме потерпевшей. Во время одного из визитов, пока хозяйка отлучилась из комнаты, он забрал ее украшения. А потом продавал их за символические суммы.

Полицейские предъявили мужчине обвинение в краже. Если его признают виновным, он может отправиться за решетку на пять лет.

Стражи порядка продолжают поиск проданных ювелирных изделий. Пока удалось вернуть только треть похищенного.

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ИСТОЧНИК KP.RU