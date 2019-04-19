СЕГОДНЯ 17:47 2019-04-19T17:53:51+03:00

Он находится на перекрестке проспекта Ленина и улицы Фокина

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В Брянске появился первый в городе диагональный пешеходный переход. Он находится на одном из самых оживленных перекрестков города - проспекте Ленина и улице Фокина. До этого в городе не было ни одного официального диагонального пешеходного перехода на перекрестках. Хотя во многих местах брянцы переходят дорогу наискосок.

Диагональную разметку нанесли от Театральной площади к зданию областного УМВД и от ЦУМа к скверу имени Федора Тютчева 18 апреля. Сохранились и привычные варианты пересечения дороги.

Брянцы и до нанесения разметки переходили проезжую часть на этом перекрестке по диагонали. Однако по Правилам дорожного движения это считалось нарушением. И любого, кто сокращал путь переходя дорогу таким образом, могли оштрафовать полицейские. Теперь брянцы могут не опасаться штрафов.

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ИСТОЧНИК KP.RU