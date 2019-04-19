2019-04-19T17:34:24+03:00
Общество

В Брянске залатали ямы на 3,2 тысячи квадратных метров дорог

Работы ведут на самых разбитых магистралях
Елена РАКОВА
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В первую очередь работники латают выбоины на дорогах, где самое интенсивное движение и асфальт сильно разбит.В первую очередь работники латают выбоины на дорогах, где самое интенсивное движение и асфальт сильно разбит.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается ямочный ремонт дорог. В первую очередь работники латают выбоины на дорогах, где самое интенсивное движение и асфальт сильно разбит.

- С 9 апреля в городе отремонтировали в общей сложности около 3,2 тысячи квадратных метров дорожного полотна, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - В частности ремонт дорог горячим асфальтом произведен на площади 2,2 тысячи квадратных метров: на проспекте Станке Димитрова и Ленина, улицах Нахимова, Пушкина, Чичерина, Белорусской, Советской, Фокина, III Интернационала, Комарова, 2-я Аллея, Красных Партизан, в Московском микрорайоне.

С помощью установки "Белта" отремонтировали одну тысячу квадратных метров асфальта на улицах Карачижской, Красноармейской, Фрунзе, III Интернационала, Комарова, Профсоюзов, Романа Брянского, Тютчева, Фокина и других.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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