2019-04-19T17:48:21+03:00
Звезды

В Брянске выберут лучшую школьную команду КВН

25 апреля пройдет финальная игра на Кубок мэра города
Мария Дедкова
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За звание лучшей будут бороться пять команд.За звание лучшей будут бороться пять команд.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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25 апреля в Брянске назовут имя лучшей школьной команды КВН. За это звание будут бороться пять коллективов. Это брянские школы №№18, 53, 60 и 66, а также ребята из Брянского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I.

Лучшая команда заберет главный приз - кубок главы Брянской городской администрации.

Также в этой игре определится победитель 30 сезона бежицкого Клуба веселых и находчивых, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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