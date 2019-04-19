В Брянске выберут лучшую школьную команду КВН

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-19T17:48:21+03:00

За звание лучшей будут бороться пять команд. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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25 апреля в Брянске назовут имя лучшей школьной команды КВН. За это звание будут бороться пять коллективов. Это брянские школы №№18, 53, 60 и 66, а также ребята из Брянского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I.

Лучшая команда заберет главный приз - кубок главы Брянской городской администрации.

Также в этой игре определится победитель 30 сезона бежицкого Клуба веселых и находчивых, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU