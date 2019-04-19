2019-04-19T16:40:16+03:00
Общество

В Брянске два человека получили травмы, упав в маршрутке

Водитель резко затормозил
Мария Дедкова
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Пострадавшим оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.Пострадавшим оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске в маршрутке №166 упали два пассажира. Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 18 апреля, около 12.10 на улице Дуки, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

По предварительной информации, 52-летний водитель за рулем "Ситроен- 2227В0" резко затормозил, из-за чего в салоне упали два человека. 69-летняя женщина ушибла грудь и поранила плечо, 31-летний мужчина ушиб голову и позвоночник. Пострадавшим оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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