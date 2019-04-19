Брянский театр драмы покажет спектакль на фестивале «Крылья Победы»

СЕГОДНЯ 16:13 2019-04-19T16:13:15+03:00

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Брянский театр драмы Алексея Толстого станет участником межрегионального театрального фестиваля «Крылья Победы». Патриотический смотр пройдет 22 и 23 апреля на сцене Орловского театра «Свободное пространство».

22 апреля брянские актеры представят спектакль «Вдовий пароход», сообщает пресс-служба театра. По сюжету счастливый брак Анфисы в одночасье переворачивает известие о начале войны. Она провожает мужа на фронт. Анфисе тяжело, ведь в коммунальной квартире вместе с ней остались одни вдовы. У каждой своя искалеченная судьба. Все они потеряли любимого человека. Как выжить, вырастить и воспитать ребенка, как устроить свою жизнь? Над этими вопросами размышляют женщины в ожидании Великой Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU