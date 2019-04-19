В музее братьев Ткачевых представят работы брянских фотографов
В музее братьев Ткачевых открывается выставка брянских фотографов «Первая ласточка». Свои работы представят семь авторов: Геннадий Алтунин, Павел Стрельцов, Владимир Горовых, Николай Воробьев, Вячеслав Рогов, Сергей Зятиков и Екатерина Бахтинова. Все они участники фотоклуба "Брянский", созданного под эгидой Брянского областного объединения Творческого союза «Фотоискусство». Все авторы - активные участники выставок, проводимых как в Брянске, так и за его пределами, пояснили в пресс-службе Брянской городской администрации. (0+)
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ИСТОЧНИК KP.RU