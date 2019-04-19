По центру Брянска прошел "марш жизни"

СЕГОДНЯ 15:51 2019-04-19T15:51:22+03:00

рянцы выступили против употребления молодежью наркотиков и алкоголя. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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По Брянску прошел "Марш жизни". Его участниками стали около 200 жителей региона. Брянцы выступили против употребления молодежью наркотиков и алкоголя. А также высказались за здоровый образ жизни и спорт.

- Ребята прошли по бульвару Гагарина, скандируя: «Мы выбираем жизнь!», «Брянск без наркотиков», - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Завершился марш митингом, на котором еще раз подчеркнули важность объединения всех сил в борьбе с наркотиками. Затем перед ребятами выступили спортивные и танцевальные коллективы.

"Марш жизни" прошел в рамках акции "Дети России". Она продлится до 26 апреля. Во время ее проведения полицейские проверят, как живут подростки и семьи из группы риска.

Также стражи порядка устроят рейды по развлекательным и досуговым заведениям. любимым местам сбора подростков. Там будут искать людей. которые вовлекают подростков в употребление наркотических средств и психотропных веществ

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ИСТОЧНИК KP.RU