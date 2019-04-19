Лесоруба из Дубровки отправили за решетку почти на три года за 30 деревьев

СЕГОДНЯ 14:38 2019-04-19T14:38:38+03:00

Приговор пока не вступил в силу

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Жителя дубровской деревни Алешинка отправили за решетку на два года и десять месяцев. 62-летнего мужчину признали виновным в незаконной вырубке леса в особо крупном размере. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как установили в суде, в августе прошлого года брянец на территории гослесфонда в Дубровском районе срубил 29 берез и 1 сосну.

- Общий объем срубленной древесины составил 20 кубометров, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Государственному лесному фонду причинен ущерб в особо крупном размере.

Мужчину взяли под стражу в зале суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU