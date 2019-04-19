На Брянщину не пустили две тысячи белорусских кур без документов

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-19T14:29:24+03:00

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В Брянскую область не пустили две тысячи кур без документов. Птиц в наш регион везли из Белоруссии на двух грузовиках. Задержали несушек в Красногорском районе пограничники вместе с сотрудниками ветслужбы 17 апреля.

Во время досмотра оказалось, что у перевозчиков не было сопроводительных ветеринарных документов на животных, сообщают в управлении ветеринарии Брянской области.

Нарушителей привлекли к административной ответственности. А птиц вернули в Белоруссию и передали местным правоохранительным органам.

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ИСТОЧНИК KP.RU