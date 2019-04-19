В Брянске пройдет фестиваль казачье культуры

СЕГОДНЯ 14:00 2019-04-19T14:00:04+03:00

Ансамбль "Околица" - один из участников фестиваля. Фото: Департамент культуры Брянской области.

Брянцам расскажут о культуре и традициях казаков

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В Брянске устроят фестиваль казачьей культуры "Казачья Русь". Он пройдет в рамках областного пасхального фестиваля "Светлая седмица".

Участники фестиваля познакомят гостей с русской казачьей культурой, ее музыкально-песенными и танцевальными традициями, расскажут об обрядах, семейных ценностях, творчестве, истории.

Свои номера представят коллективы любительского творчества различных жанров (песенный, инструментальный, хореографический, художественное чтение, боевые искусства) в репертуаре которых есть произведения казачьей тематики, сообщают в департаменте культуры Брянской области.

В программе кроме концертов запланирован крестный ход и награждение победителей фестиваля.(0+)

Когда: 4 мая, начало в 15.00

Где: Городской дворец культуры имени Дмитрия Медведева ( Брянск, улица Клинцовская, 60).

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ИСТОЧНИК KP.RU