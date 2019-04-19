2019-04-19T13:07:09+03:00
Общество

Жители Брянщины в мае получат доплаты к пенсии сверх прожиточного минимума

Елена РАКОВА
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Выплаты начнут производить в мае.Выплаты начнут производить в мае.Фото: Елена РАКОВА
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Закон о доплате индексации к пенсии сверх прожиточного минимума пенсионера вступил в силу 1 апреля. Но выплаты пенсионеры начнут получать в мае.

По новому закону изменился порядок расчета социальной доплаты к пенсии. Сначала устанавливают социальную доплату, необходимую для "подтягивания" размера пенсии к прожиточному минимуму. В Брянской области он составляет 8523 рубля. А потом индексируют саму пенсию и ежемесячную денежную выплату, поясняют в пресс-службе ОПРФ по Брянской области. Так что пенсия брянцев, вышедших на заслуженный отдых в этом и последующих годах будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму текущей индексации пенсии и ЕДВ.

Такую прибавку выдадут брянцам получающим, как страховую, так и пенсию по государственному обеспечению, которым была установлена федеральная социальная доплата. Перерасчет выплат сделают с 1 января 2019 года. Брянские пенсионеры -получатели федеральной социальной доплаты к пенсии - получат ее в мае, с учетом индексации страховых пенсий с 1 января на 7,05%, индексации ЕДВ с 1 февраля на 4,3%, индексации социальных пенсий с 1 апреля на 2%.

Прибавка будет у каждого своя, в зависимости от размера пенсии и ЕДВ. Обращаться в Пенсионный фонд для ее установления не нужно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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