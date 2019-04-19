Брянец похитил бывшую возлюбленную, пригрозив пистолетом
Уголовным делом закончился неудачный роман жителя Брянска. Горожанин так сильно не хотел расставаться со своей возлюбленной, что решил похитить ее.
По версии следствия, вечером 10 января 29-летний брянец встретил после работы свою возлюбленную. Но девушка была не рада такой встрече, потому что она отвергла ухаживания молодого человека.
- Тогда обвиняемый достал пневматический пистолет и приказал девушке идти в его квартиру, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области. - Пистолет девушка приняла за боевое оружие и, опасаясь за свою жизнь, выполнила требования мужчины.
Похититель запер девушку в квартире и ушел. Пока его не было, жительница Брянска позвонила родственникам, рассказала обо всем. А те уже вызвали полицию.
Мужчину задержали и предъявили ему обвинение. За похищение человека брянцу грозит до 12 лет колонии. Сейчас он арестован, ожидает суда в СИЗО. Расследование этого дела еще продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU