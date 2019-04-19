2019-04-19T12:12:11+03:00
Общество

Брянец похитил бывшую возлюбленную, пригрозив пистолетом

Теперь он может на 12 лет отправиться за решетку
Елена РАКОВА
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Брянец пригрозил любимой пистолетом.Брянец пригрозил любимой пистолетом.Фото: Александр КОЦ
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Уголовным делом закончился неудачный роман жителя Брянска. Горожанин так сильно не хотел расставаться со своей возлюбленной, что решил похитить ее.

По версии следствия, вечером 10 января 29-летний брянец встретил после работы свою возлюбленную. Но девушка была не рада такой встрече, потому что она отвергла ухаживания молодого человека.

- Тогда обвиняемый достал пневматический пистолет и приказал девушке идти в его квартиру, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области. - Пистолет девушка приняла за боевое оружие и, опасаясь за свою жизнь, выполнила требования мужчины.

Похититель запер девушку в квартире и ушел. Пока его не было, жительница Брянска позвонила родственникам, рассказала обо всем. А те уже вызвали полицию.

Мужчину задержали и предъявили ему обвинение. За похищение человека брянцу грозит до 12 лет колонии. Сейчас он арестован, ожидает суда в СИЗО. Расследование этого дела еще продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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