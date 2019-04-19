2019-04-19T11:16:29+03:00
Общество

Сделано из молока!

Сыроварня «Раниталь» предлагает натуральный ремесленный сыр
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фирменный магазин « Раниталь» находится в гипермаркете Линия Бежицкого района. Приходите,пробуйте,выбирайте!Фирменный магазин « Раниталь» находится в гипермаркете Линия Бежицкого района. Приходите,пробуйте,выбирайте!
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Сегодня нам, потребителям, из всего разнообразия продуктов питания на полках магазинов крайне сложно найти действительно натуральные и полезные.

Сегодня мы представляем Вам небольшую ремесленную сыроварню «Раниталь», расположенную в п. Мичуринский Брянского района. Что вообще такое «Ремесленный сыр»?. Это сыр, который варится в небольших объемах по классическим европейским рецептурам. Это сыр естественного созревания, с натуральной корочкой, сделанный из отборного молока и ферментов, без каких-либо добавок, консервантов и антибиотиков. Все сыры Раниталь производятся вручную без использования средств автоматизации, при этом уделяются внимание и забота каждой головке. Сыроварня входит в Союз Сыроваров России. Технологи прошли обучение у мастеров из Европы и нашли в этом свое призвание. Они с любовью следят за всем жизненным процессом сыра, от приемки молока до многомесячного аффинажа в камерах созревания, и это действительно настоящее искусство!

На сегодняшний день в ассортимент продукции Раниталь входят мягкие сыры (Адыгейский, Имеретинский, Рикотта), итальянские полутвердые сыры (Качотта, Томм), голландская группа (Гауда, Маасдам, фирменный сыр Раниталь), сыры из козьего молока (полутвердые Кравот и Кабре эль Вино), фермерский Камамбер. Готовятся к производству сыры группы Паста Филата (Моцарелла, Страчателла, Буратта).

Фирменный магазин Раниталь находится в гипермаркете Линия Бежицкого района. Предусмотрены дегустация и возможность оплаты картой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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