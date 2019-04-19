Подробности крупного ДТП в Почепе: пострадали три пассажира автобуса
Стали известны подробности крупного ДТП в Почепе. В начале седьмого вечера 18 апреля на улице Красноармейской столкнулись легковой автомобиль и автобус.
- По предварительной информации, 32-летний водитель за рулем БМВ-525 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Здесь машина столкнулась с автобусом ПАЗ-423400.
В ДТП 32-летний водитель иномарки скончался на месте происшествия. Травмы получили трое пассажиров автобуса. 54-летний мужчина ушиб ногу. Похожие травмы и у 39-летней женщины. 17-летняя девушка получила ушиб руки и ноги. Всех их осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU