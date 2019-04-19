Подробности крупного ДТП в Почепе: пострадали три пассажира автобуса

СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-19T10:20:29+03:00

Пострадавших осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение. Фото: УГИБДД по Брянской области

По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением

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Стали известны подробности крупного ДТП в Почепе. В начале седьмого вечера 18 апреля на улице Красноармейской столкнулись легковой автомобиль и автобус.

- По предварительной информации, 32-летний водитель за рулем БМВ-525 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Здесь машина столкнулась с автобусом ПАЗ-423400.

В ДТП 32-летний водитель иномарки скончался на месте происшествия. Травмы получили трое пассажиров автобуса. 54-летний мужчина ушиб ногу. Похожие травмы и у 39-летней женщины. 17-летняя девушка получила ушиб руки и ноги. Всех их осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU