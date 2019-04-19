Чиновникам велели убрать мусор в Белых Берегах, оставшийся после рубки деревьев
Главе Фокинского района внесли представление
Настоящую свалку нашли жители на улице Матросова. Фото:БрянскToday
Изменить размер текста:
От чиновников потребовали убрать мусор, оставшийся после рубки деревьев в Белых Берегах. В ситуацию пришлось вмешаться природоохранной прокуратуре, которая провела проверку информации от местных жителей.
- На участках, расположенных вдоль улицы Матросова около домов 57в, 57а, 56а, 64, остались древесные и строительные отходы, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Природоохранный прокурор потребовал устранить нарушения, внеся представление главе Фокинского района.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU