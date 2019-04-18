СЕГОДНЯ 18:35 2019-04-18T18:35:27+03:00

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В Брянске нашли семь незаконных автомоек. Их владельцам выписали предостережения.

Всего в реестре незаконных моек числится 50 объектов. 10 из них уже закрыли, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Но чиновники проверяют, не откроют ли их вновь.

По 10 мойкам приняли судебные решения, 7 из которых – в пользу горадминистрации. Одну мойку на улице Бежицкой, 37 не могут закрыть с 2017 года. Владельцы используют земельный участок не по целевому назначению. Чиновники обжалуют решение Арбитражного суда Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU