В Брянске нашли семь незаконных автомоек
В Брянске нашли семь незаконных автомоек. Их владельцам выписали предостережения.
Всего в реестре незаконных моек числится 50 объектов. 10 из них уже закрыли, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Но чиновники проверяют, не откроют ли их вновь.
По 10 мойкам приняли судебные решения, 7 из которых – в пользу горадминистрации. Одну мойку на улице Бежицкой, 37 не могут закрыть с 2017 года. Владельцы используют земельный участок не по целевому назначению. Чиновники обжалуют решение Арбитражного суда Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU